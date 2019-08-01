صاحب بصمة على التليفزيون.. الإعلاميون يودعون عادل المصري: أفضل من أدار القناة الثالثة

رحل عن عالمنا الإعلامى الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة الأسبق نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.



وأعلن نجله حازم المصرى، وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "والدي في ذمة الله وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة".



جدير بالذكر أن الراحل من أبناء ماسبيرو كان مذيع لامع ومهنى وممتلكًا لأدواته وكان ناجحًا على المستوى الإداري بإمتياز حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الإقليميات وأحد أهم القيادات التي كانت تتمتع بالكفاءة ومكتبه دائما كان مفتوحًا لجميع العاملين.



وحرص أصدقاء عادل المصري على التواجد مبكرا في المسجد ممن عملوا معه بالقنوات الإقليمية خاصة عمره سعد عباس رئيس صوت القاهرة والذي دخل في نوبة بكاء شديدة، ولم تحدد الأسرة مكان العزاء.



كما نعاه الكثير من الإعلاميين منهم نقيب الإعلاميين طارق سعدة الذى أصدر بيان قائلًا: "فقدنا إعلاميا كبيرا على المستويين المهني كمذيع لامع مهني كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحا بامتياز حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الإقليميات"،رحم الله الإعلامي الكبير عادل المصري رحمة واسعة وألهمنا وأسرته الصبر والسلوان.



ونعاه الإعلامى عمرو الليثى وكتب الليثي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رحم الله زميلى العزيز في القناة الثالثة الاعلامي الكبير عادل المصري واسكنه فسيح جناته".



ونعته الإعلامية سوزان حامد رئيس قطاع القنوات الإقليمية في الهيئة الوطنية للإعلام، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة : "حزني شديد لرحيل زميلي وأخي العزيز المرحوم عادل المصري، اللهم ارحمه واغفر له وثبّته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك".



وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بيان ينعى فيه الإعلامي الكبير عادل المصري جاء فيه :"فقدنا إعلاميا كبيرا على المستويين المهني كمذيع لامع مهني كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحا بامتياز، حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الإقليميات".