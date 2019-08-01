معلومات مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافا لـ توصيات المؤتمر السابع الشباب

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



- كلفت الحكومة، شباب نموذج المحاكاة، للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي فورا.



- تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة.



- إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا.



- تكليف الحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين.



- تحويل نموذج محاكاة الدولة إلى حالة حوار تكون على اتصال دائم مع الحكومة.



- تكليف رئاسة الوزراء ببحث التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب.



- تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.



- تحويل المؤتمر الوطني للشباب ونموذج المحاكاة إلى حالة حوارية لتكون على اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش.



- تكليف مجلس الوزراء بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بمدينة بورسعيد.



- تكليف الحكومة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، باقامة مقر لها بالعاصمة الادارية الجديدة على ان يشمل مركز التدريب العربي الافريقي.