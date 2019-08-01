إعلانها مرتبط برحيل لاعب.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية من العيار الثقيل

أنهي الأهلي اتفاقه مع جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر موقع "دوري وكاس"، أن الأهلي حصل على توقيع موليكا لمدة 3 مواسم، وحصل على موافقة مازيمبي لضمه مقابل مليون ونصف دولار.



وأضاف الموقع، أن موليكا سيتقاضي 700 ألف جنيه سنويا مع الأهلي، مع زيادة 100 ألف جنيه كل موسم.



وتابع الموقع، أن الأهلي سيعلن عن الصفقة رسميا، عقب رحيل أحد لاعبيه الأجانب.



ونجح الأهلي في التعاقد مع محمد مجدي قفشة هذا الصيف، والمالي أليو ديانج، بالإضافة إلى تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي.

