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رياضة

إيمانويل اوكوى مهاجم أوغندا ينضم للاتحاد السكندري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
القسم الرياضي
نجح مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع إيمانويل اوكوى مهاجم منتخب أوغندا لمدة عامين.

وشارك اللاعب مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت مؤخرا وسجل هدفين وحصل على لقب أحسن لاعب في مباراتين كما سجل هدفا فى مرمى منتخب مصر عام 2017 فى تصفيات كأس العالم.

يذكر أن اللاعب من مواليد 1992 وسبق له اللعب لأندية النجم الساحلى وسوندريسكه الدنمارك وسيمبا ويانج افريكانز من تنزانيا.

وتلقى اللاعب عدة عروض من أندية مختلفة إلا أن جدية المفاوضات التى أجراها محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفني واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة حسمت الصفقة لصالح زعيم الثغر.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني بإمكانات المهاجم الفنية والبدنية وأثنى على دور إدارة النادى فى التعاقد معه.
إيمانويل اوكوى مهاجم أوغندا ينضم للاتحاد السكندري
إيمانويل اوكوى مهاجم أوغندا ينضم للاتحاد السكندري
إيمانويل اوكوى مهاجم أوغندا ينضم للاتحاد السكندري

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