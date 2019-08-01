محمود جنش يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد



احتفل محمود جنش حارس مرمي منتخب مصر والزمالك بعيد ميلاد ابنته «تمارا»، وحرص على مشاركة متابعيها بتهنئة مميزة لها.



نشر محمود جنش مجموعة من الصور لابنته وعلق قائلًا "كل سنة وانتى طيبة ياروح قلبي ياوش السعد والخير كله عليا ربنا بحفظك ويباركلى فيكى"



كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،قد أعلن عن تعاقد النادي مع محمد صبحي حارس بتروجيت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش في ظل وجود نقص عددي في هذا المركز.



وجاء ذلك خلال مؤتمر رئيس النادي الأبيض بمقر النادي امس للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.