بـ البكيني .. مريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة ..صور

نشرت الفنانة مريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها بالبكينى أثناء قضاء عطلتها الصيفية وقد ظهرت "مريام" من ظهرها فقط.وانقسم الجمهور بعد نشر الصورة الى قسمين حيث ان البعض رأى أنها إطلالة متوافقة مع الجلوس على البحر ، بينما رأى اخرون انها إطلالة جريئة بشكل كبير .وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.الامر الذى دفعها إلى الاعتذار إلى الشعب المصرى عن طريق فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " .