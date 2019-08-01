الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تتجاوز 35 مليون جينه

حققت وزارة الأوقاف، 35 مليونا و31 ألفًا و600 جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، وبلغ ما تم بيعه من الصكوك 19462 صكًّا.



ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر لكل الداعمين لمشروع صكوك الأوقاف، وفي مقدمتهم أهل الفضل من المصريين العظماء الكرماء الذين يعلون شأن التكافل الاجتماعي من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية وما أولوه من ثقة في وزارة الأوقاف باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية التي تساهم في مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.



وأشادت الأوقاف بكل وسائل الإعلام والإعلاميين الوطنيين المحترمين الداعمين للمشروع وكل جهات الدولة المساندة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف باعتباره مشروع الدولة تنفذه الأوقاف بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية وليس مشروع الأوقاف وحدها.



وأكدت أن جميع العاملين بها سيبذلون أقصى جهدهم وطاقتهم ليكونوا عند مستوى هذه الثقة ومن منحوهم إياها من جهة، ومن أجل الوصول بالمشروع إلى مبتغاه وهو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

