إلغاء الولاية على المرأة.. سفيرة السعودية لدى أمريكا: صنعنا التاريخ

أشادت سفيرة المملكة العربية السعودية، الأميرة ريما بندر بن سلطان، اليوم الخميس، بقرار السلطات السعودية بإلغاء نظام الولاية على المرأة أثناء السفر، والذي جاء ضمن حزمة تعديلات أخرى في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.



وقالت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن سعادتنا من قرار المملكة العربية السعودية بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بالخارج بشكل مستقل".



وأضافت: "لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القبادة السعودية مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة".



وتابعت الأميرة ريما: "هذا الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخًا جديدًا، وتدعوا للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين".



اشتعلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دشن النشطاء هاشتاج #لا_ولاية_على_سفر_المرأة الذي تصدر قائمة الأعلى تدوالًا على مستوى العالم، وذلك بعد قرار السلطات السعودية بالتعديلات على نظام وثائق السفر، ومنها حذف سلطة الولاية على المرأة في السفر، ومنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية السعودية.



ووصل عدد التغريدات المشيدة بالقرارات الجديدة أكثر من 250 ألف تغريدة، حيث عبر رواد "تويتر" عن ارتياحهم للتعديلات الجديدة التي وضعت الأمور في نصابها الصحيح.



وكانت ‏تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية قد صدرت اليوم، وأعطت للأنثى الحق في استخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، وأصبح للذكر والأنثى الحقوق نفسها بتصريح السفر إذا تجاوز عمره ٢١ سنة، كما شمل التبليغ عن حالات الولادة والوفاة الرجل والمرأة، كذلك للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.



