البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه في أسبوع.. وتباين في أداء مؤشراتها

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع بخسائر بلغت نحو7ر7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر717 مليار جنيه، مقابل 3ر725 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 1ر1%.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 12ر0 في المائة ليسجل مستوى 93ر13525 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 03ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 12ر522 نقطة ، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 15ر1 في المائة ليبلغ مستوى 91ر1359 نقطة.



وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 1ر17 مليار جنيه من خلال تداول 733 مليون ورقة منفذة على 78 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 4ر6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 489 مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر التقرير أن الأسهم استحوذت على 41ر15 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 59ر84%.



وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر69 % من إجمالي تعاملات السوق ،في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر23 % والعرب على 1ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بشراء بقيمة 2ر149 مليون جنيه ، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 76 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر66%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، في حين استحوذ الأجانب على 3ر24% وسجل العرب 9 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 287ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 1ر857 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.