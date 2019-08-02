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أخبار البلد

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. تنفيذ غابة عمودية في العاصمة الإدارية بارتفاع 30 مترا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:33 م
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
امنة عبدالعظيم
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء أول غابة عمودية بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، وذلك على المبانى المقامة بأحد مشروعاتها بارتفاع يصل إلى 30 مترا.

يأتي ذلك بموجب اتفاقية مع الجانب الإيطالي الذي يتولى التنفيذ للمشروع، حيث تسهم هذه الاتفاقية في تطوير القطاع العقاري المصري من خلال التعاونات الدولية التي تهدف لإدخال مفاهيم وطرق جديدة تعزز خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، مثل فكرة الغابة العمودية والتي تنفرد بتنفيذها مصر لتصبح الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

كما تستهدف الاتفاقية إنشاء مجتمعات صديقة للبيئة تتميز بكونها وسط الطبيعة محاطة بالمساحات الخضراء الواسعة.

من جانبه، قال المصمم المعماري الإيطالي ستيفانو بويري مالك الشركة المصممة للمشروع، إن مشروع الغابة العمودية سيتكون من 3 مباني سكنية بارتفاع 30 مترًا للمبنى الواحد، وتمتزج فيها الطبيعة مع العمارة، حيث تحمل شرفات ونوافذ المباني آلاف الأشجار والنباتات.

وأضاف ستيفانو بويرى أن فكرة الغابات العمودية تهدف إلى الحد من التلوث وتخفيف ضغط الكثافة السكانية في المدن الحضرية، والتي حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة "High Building Award" لعام 2014 وجائزة أفضل مبنى طويل القامة في العالم لعام 2015 من "CTBUH"، وتسعى الشركة لنشر فكرة الغابات العمودية حول العالم لتنطلق من ميلانو لمختلف القارات وصولًا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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