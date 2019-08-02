ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصيانة اليومية بتنزانيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:14 م
مصر للطيران تستقبل
مصر للطيران تستقبل وفد تنزاني
نورهان خفاجي
استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وفدا من شركة اير تنزانيا بمقر الشركة، تبعه زيارة تفقدية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

​​عقد الوفد اجتماعا مع الطيار أحمد عادل حضره كلا من: المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والسيد أيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون في مختلف مجالات وخدمات الطيران، وكيفية التنسيق لتطوير قطاع الطيران التنزاني من خلال الدعم بالخبرات المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تشمل مختلف القطاعات، بهدف إنشاء محطة للصيانة اليومية بدار السلام بتنزانيا.

وأشار الطيار أحمد عادل، إلى أن زيارة الوفد التنزاني محل اهتمام وتقدير من الشركة في إطار التوجه الحالي للتوسع في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات وتمثل تدعيما للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية.

وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المختلفة ومن أهمها: التعاون الفني في مجال عمرة وصيانة الطائرات بهدف إنشاء محطة للصيانة اليومية بمطار دار السلام بتنزانيا بالشراكة مع الجانب التنزاني ودعم الدولة الشقيقة بالخبرات المصرية في مجال صيانة وعمرة الطائرات​، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والخدمات الأرضية.

​​وتلا الاجتماع جولة بمنشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتفقد مجمع عمرة المحركات الأكثر تطورًا بالشرق الأوسط، ثم توجه الوفد التنزاني لهنجر 8000 للاطلاع على حجم أعمال الصيانة الدورية بالشركة، كما شملت الجولة مجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وزيارة مجمع المخازن الفنية واختتم الوفد جولته بزيارة مبنى الصيانة اليومية الجديد بمبنى الركاب (3).

وأشار المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس الإدارة إلى أنه تم خلال الزيارة مناقشة قيام الجانب المصري بتقديم خدمات الاستشارة الفنية والتدريبات العملية في مجال ورش إصلاح وتعمير وحدات الطائرات.

​​​وقام الوفد التنزاني بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبحث سبل التعاون في مجال تدريب أطقم الطيارين العاملين بشركة اير تنزانيا على جهاز الطيران التمثيلي لطراز A220 المنتظر تشغيله بأكاديمية مصر للطيران للتدريب عام 2020.

من جانبه أعرب الوفد التنزاني عن إعجابه الشديد بالإمكانيات التقنية والبشرية التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والمستوى الفني الرفيع للكوادر العاملة، بالإضافة إلى حجم الأعمال وشبكة المحطات المنتشرة في عدد من المطارات العالمية. وأضاف أعضاء الوفد أنهم يرحبون بالتعاون الفني مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما أعربوا عن رغبتهم في رفع مستوى التعاون في الفترة المقبلة لرغبتهم في نقل الخبرات الفنية المصرية للعاملين بالقطاع الفني لصيانة الطائرات بتنزانيا بهدف رفع كفاءة القطاع وتنميته.

كما أشاد الوفد بالتقنيات المتميزة التي تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب والقدرات الفنية للكوادر التدريبية.
مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصيانة اليومية بتنزانيا
مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصيانة اليومية بتنزانيا
مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصيانة اليومية بتنزانيا

ترشيحاتنا

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. تنفيذ غابة عمودية في العاصمة الإدارية بارتفاع 30 مترا

للتشهير وابتزاز أصحابها.. سقوط هاكر اخترق 100 صفحة على فيس بوك

«البيطريين» تعلن موعد اختفاء ثعبان الطريشة

استعدادا لـ اطلع برة.. الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم

تصعيد جديد.. طائرات وذخائر أمريكية خاصة لحماية مضيق هرمز

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن