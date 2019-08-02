مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصيانة اليومية بتنزانيا

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وفدا من شركة اير تنزانيا بمقر الشركة، تبعه زيارة تفقدية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.



​​عقد الوفد اجتماعا مع الطيار أحمد عادل حضره كلا من: المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والسيد أيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط.



وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون في مختلف مجالات وخدمات الطيران، وكيفية التنسيق لتطوير قطاع الطيران التنزاني من خلال الدعم بالخبرات المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تشمل مختلف القطاعات، بهدف إنشاء محطة للصيانة اليومية بدار السلام بتنزانيا.



وأشار الطيار أحمد عادل، إلى أن زيارة الوفد التنزاني محل اهتمام وتقدير من الشركة في إطار التوجه الحالي للتوسع في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات وتمثل تدعيما للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية.



وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المختلفة ومن أهمها: التعاون الفني في مجال عمرة وصيانة الطائرات بهدف إنشاء محطة للصيانة اليومية بمطار دار السلام بتنزانيا بالشراكة مع الجانب التنزاني ودعم الدولة الشقيقة بالخبرات المصرية في مجال صيانة وعمرة الطائرات​، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والخدمات الأرضية.



​​وتلا الاجتماع جولة بمنشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتفقد مجمع عمرة المحركات الأكثر تطورًا بالشرق الأوسط، ثم توجه الوفد التنزاني لهنجر 8000 للاطلاع على حجم أعمال الصيانة الدورية بالشركة، كما شملت الجولة مجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وزيارة مجمع المخازن الفنية واختتم الوفد جولته بزيارة مبنى الصيانة اليومية الجديد بمبنى الركاب (3).



وأشار المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس الإدارة إلى أنه تم خلال الزيارة مناقشة قيام الجانب المصري بتقديم خدمات الاستشارة الفنية والتدريبات العملية في مجال ورش إصلاح وتعمير وحدات الطائرات.



​​​وقام الوفد التنزاني بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبحث سبل التعاون في مجال تدريب أطقم الطيارين العاملين بشركة اير تنزانيا على جهاز الطيران التمثيلي لطراز A220 المنتظر تشغيله بأكاديمية مصر للطيران للتدريب عام 2020.

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من جانبه أعرب الوفد التنزاني عن إعجابه الشديد بالإمكانيات التقنية والبشرية التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والمستوى الفني الرفيع للكوادر العاملة، بالإضافة إلى حجم الأعمال وشبكة المحطات المنتشرة في عدد من المطارات العالمية. وأضاف أعضاء الوفد أنهم يرحبون بالتعاون الفني مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما أعربوا عن رغبتهم في رفع مستوى التعاون في الفترة المقبلة لرغبتهم في نقل الخبرات الفنية المصرية للعاملين بالقطاع الفني لصيانة الطائرات بتنزانيا بهدف رفع كفاءة القطاع وتنميته.



كما أشاد الوفد بالتقنيات المتميزة التي تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب والقدرات الفنية للكوادر التدريبية.