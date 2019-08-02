الداخلية توجه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ الإزالات على أملاك الدولة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل.



قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.



أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن القليوبية عن تأمين تنفيذ (148) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ (56) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة على الأراضى الزراعية ونهر النيل بدائرة مركز شرطة ديروط وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (27) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة .



وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (28) حالة إزالة تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة أسوان وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ (25) حالة تعدى على أراضى ملك الدولة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وفى مديرية أمن الاقصر تم تأمين تنفيذ (38) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (76) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ (16) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة فارسكور وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ (12) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الباجور .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء الإستراتيجية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل .