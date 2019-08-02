47 يوما على انتخابات إسرائيل.. تفاصيل القوائم النهائية لـ أحزاب تل أبيب.. 32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22.. توقعات بفوز 9 فقط.. والليكود وحزب الجنرالات والقائمة المشتركة الأبرز



47 يوما على انتخابات إسرائيل الجديدة:

تفاصيل القوائم الانتخابية النهائية لـ أحزاب تل أبيب

32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22

استطلاعات الرآي تؤكد فوز 9 أحزاب فقط بمقاعد الكنيست



أبرزت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل القوائم النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي ستبدأ فى 17 سبتمبر من العام الجاري 2019 حيث يتنافس 32 حزبا فى انتخابات الكنيست الـ22، وأكدت الاستطلاعات أن 9 أحزاب فقط قد تدخل الكنيست.



وقالت وسائل الإعلام العبرية إن 47 يوما تفصل تل أبيب عن الانتخابات القادمة التي ستبدأ فى 17 سبتمبر القادم، حيث تم تسجيل 32 من الأحزاب التي سوف تخوض الانتخابات بقوائمها في لجنة الانتخابات المركزية للتنافس على 120 مقعدا بالكنيست.



ويعد تسجيل 32 قائمة انتخابية إسرائيلية بمثابة تراجع كبير عن جولة الانتخابات الأخيرة، حيث تم تسجيل 47 قائمة في الانتخابات التي جرت فى 9 أبريل الماضي، وهو ما يعتبر أعلى عدد في تاريخ إسرائيل وتقليل العدد لـ32 فقط يعود الى التحالفات بين الأحزاب بعد مفاوضات استمرت أسابيع.



وتعد القائمة الانتخابية التي قدمها حزب الجنرالات الأربعة المعروف باسم "أزرق أبيض" مطابقة تقريبا للقائمة التي قدمها قبل انتخابات شهر ابريل، مع إجراء تغييرات فقط في ترتيب المرشحين الأدنى من المرتبة 30 في القائمة ويشغل بيني جانتس، يئير لبيد، موشيه يعلون وجابي اشكنازي المراتب الأولى.



ويقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائمة حزب "الليكود"، ويليه رئيس الكنيست يولي ادلشتين، وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، ووزير المالية موشيه كحلون، الذي تحالف حزبه "كولانو" مع الليكود في شهر مايو، وحصل على المكان الخامس ويليهم جدعون ساعر، ميري ريجيف، ياريف لفين، يؤاف جالانت ونير بركات في الأماكن العشرة الأولى.



وسوف يتولى لبيد، الذي تحالف حزبه "يش عتيد" مع حزب جانتس تشكيل قائمة "ازرق ابيض" قبل الانتخابات السابقة، رئاسة الوزراء من جانتس خلال الولاية ضمن صفقة تبادل، في حال تشكيل "ازرق ابيض" الحكومة المقبلة.



ويتوقع أن يحصل حزبي الليكود و"ازرق ابيض" على معظم الأصوات في الانتخابات وتتوقع استطلاعات الرأي حصول كل منهما على حوالي 30 مقعدا، تقريبا ذات عدد المقاعد التي حصلا عليها في انتخابات أبريل.



ويقود قائمة "اتحاد اليمين" الجديدة، المؤلفة من حزبي "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين"، وزير العدل السابقة ورئيسة حزب "اليمين الجديد" ايليت شاكيد، ويليها رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريش من "اتحاد أحزاب اليمين"، ومع رئيس "اليمين الجديد" السابق نفتالي بينيت في المرتبة الرابعة وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة حصولهم على 11 مقعدا.



ويقود ايمن عودة، ومطانس شحادة، واحمد طيبي ومنصور عباس القائمة العربية المشتركة التي أعيد تشكيلها مؤخرا، والتي ايضا يتوقع حصولها على 11 مقعدا.



وفي المركز يسار من الخارطة السياسية، ومع 6 مقاعد متوقعة، هناك تحالف العمل جيشر، بقيادة رئيس حزب العمل عمير بيرتس، يليه قائدة حزب "جيشر" اورلي ليفي ابكاسيس، وايتسيك شمولي وميراف ميخائيلي من حزب العمل.



ونيتسان هوروفيتس من حزب "ميرتس" يقود قائمة "المعسكر الديمقراطي"، ويليه عضو الكنيست من العمل سابقة ستاف شافير، يئير جولان من "الحزب الديمقراطي الإسرائيلي"، وتامار زاندبرجمن ميريتس وتولى رئيس الوزراء السابق إيهود باراك المرتبة العاشرة في القائمة ويتوقع حصول هذا التحالف على 9 مقاعد.



ويترأس أفيجدور ليبرمان، الذي ساهم في التأدية الى الانتخابات القادمة نتيجة رفضه الانضمام الى ائتلاف بقيادة نتنياهو، حزبه "يسرائيل بيتينو"، والذي قد يكون مفصليا بتحديد الكتلة الحاكمة، ويتوقع حصوله على 10-11 مقعدا.



وسوف يترأس حزب "شاس" اليهودي المتشدد الشرقي مرة أخرى ارييه درعي، بينما سوف يترأس نظيره الاشكنازي، حزب "يهدوت هتوراة"، يعكوف ليتسمان ويتوقع حصول الحزبين اليهوديين المتشددين على 13 مقعدا بالإجمالي.



ومعظم الاستطلاعات لا تتوقع حصول أي حزب باستثناء تسعة الاحزاب هذه على عدد كاف من الأصوات لدخول الكنيست وهذا يشمل حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، وحزب موشيه فيجلين اليميني الشبه تحرري "زيهوت".



وواجه حزب "عوتسما يهوديت" الكهاني ضغوطات شديدة للتحالف مع "اتحاد اليمين"، ولكن قرر تقديم قائمة منفصلة ويترأس ايتمار بن غفير القائمة، يليه الناطق السابق باسم كهانا والقيادي حاليا لمستوطني الخليل باروخ مارزل ويليهما في القائمة الناشطة ادفا بيتون، التي قُتلت ابنتها اديل في هجوم وقع عام 2013 في الضفة الغربية، مدير عام حزب "عوتسما يهوديت" يتسحاك فاسرلاوف، وبينتسي جوبشتين، الذي يقود منظمة "لهافا" المتطرفة واستمرت المفاوضات بخصوص القوائم حتى الدقيقة الاخيرة، وخاصة المبادرات المطولة لتحقيق تحالف بين حزب "عوتسما يهوديت" و"اتحاد اليمين" الجديد.



وفيما يلي قائمة جميع الأحزاب المرشحة في الانتخابات، بترتيب تسجيلها:

1- دعام: اقتصاد أخضر، دولة واحدة

2- قيادة اجتماعية

3- قوة اقتصادية

4- يسرائيل بيتينو

5- حقوقنا باصواتنا

6- زيهوت

7- احمر ابيض طاهر

8- حزب القراصنة

9- متكاديمت

10- الكتلة التوراتية

11- شاس

12- عدالة، بقيادة آفي يالو

13- كاما

14- كرامة الإنسان

15- يهدوت هتوراة

16- الاحترام والمساواة

17- الحزب الديمقراطي

18- نوعام

19- ازرق ابيض

20- الاخوان الإسرائيليين للعدالة الاجتماعية

21- سيدر حداش

22- الليكود

23- الوحدة الشعبية

24- المعسكر الديمقراطي

25- تسومت

26- ايحود بني هبريت

27- القائمة المشتركة

28- عوتسما يهوديت

29- اليمين العلماني

30- شمال

31- اتحاد اليمين

32- العمل – جيشر