رئيس جامعة عين شمس الجديد .. سيرة ذاتية

أعلنت وزارة التعليم العالي صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمود المتينى رئيسا لجامعة عين شمس.
صدى البلد يقدم السيرة الذاتية لرئيس جامعة عين شمس الجديد الدكتور محمود المتينى
- تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1985، وتم تعينه طبيب مقيم للجراحة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس فى الفترة من 1987 الى 1990.
- حصل المتيني على درجة الماجستير فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1989. وسافر بعثة الى فرنسا للتدريب الإكلينيكى والتجريبى على عمليات نقل الكبد بمستشفى كوشين ، جامعة باريس.
- عمل المتيني كإستشارى للجراحة بمستشفيات جامعة سانت لويس باريس فرنسا وحصل على درجة الدكتوراه فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1993 ، و سافر الي اليابان سنة 1996 ، وحصل على تدريب متقدم على جراحات نقل الكبد بمستشفيات جامعتى طوكيو وكيوتو.
- انشأ المتيني أول وحدة لنقل الكبد من الأحياء للبالغين والأطفال وذلك بمستشفى وادى النيل بالقاهرة ، ثم قام بـتأسيس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس عام 2008.
- كان المتيني أول من قام بعملية نقل كبد من متبرع حى وكذلك كان المتيني أول من قام بنقل مزدوج للكبد والكلى ، و قام بنشر العديد من الأبحاث فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية ، وترأس العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.
- كافح المتيني مع العديد من زملائه لوضع القوانين المنظمة لعمليات نقل الأعضاء بمصر ، و كان عضوًا باللجنة التى قامت بوضع القانون المنظم لنقل الأعضاء والذى تمت الموافقة عليه واقراره من مجلس الشعب فى مارس 2010.
- شارك المتيني كعضو باللجنة التى قامت بوضع اللوائح والمواصفات لتجهيزات البنية الفنية للترخيص لمراكز نقل الأعضاء. عضو اللجنة القومية لنقل الأعضاء ورئيس لجنة اخلاقيات المهنة باللجنة ، وكان عضوًا فى العديد من الجمعيات الإقليمية والدولية للجراحة العامة وجراحات نقل الأعضاء ، كما كان عضوًا مؤسسًا وسكرتيرًا للجمعية العربية لنقل الكبد.
- كان المتيني رئيسًا للجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد ، وعضوًا بالمجلس الإستشارى للرعاية الصحية بمؤسسة مصر للطيران فى الفترة من 2007 وحتى 2013 ، كما كان عضوا بالمجلس الإستشارى لشركة سيديكو للأدوية فى الفترة من 2009 وحتى 2012 ، و عضوًا بالمجلس الإستشارى لمستشفى عين شمس التخصصى وشركة وادى النيل للأدوية.
وتم تعينه عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس بدءا من 25 اغسطس 2015.
صدى البلد يقدم السيرة الذاتية لرئيس جامعة عين شمس الجديد الدكتور محمود المتينى
- تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1985، وتم تعينه طبيب مقيم للجراحة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس فى الفترة من 1987 الى 1990.
- حصل المتيني على درجة الماجستير فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1989. وسافر بعثة الى فرنسا للتدريب الإكلينيكى والتجريبى على عمليات نقل الكبد بمستشفى كوشين ، جامعة باريس.
- عمل المتيني كإستشارى للجراحة بمستشفيات جامعة سانت لويس باريس فرنسا وحصل على درجة الدكتوراه فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1993 ، و سافر الي اليابان سنة 1996 ، وحصل على تدريب متقدم على جراحات نقل الكبد بمستشفيات جامعتى طوكيو وكيوتو.
- انشأ المتيني أول وحدة لنقل الكبد من الأحياء للبالغين والأطفال وذلك بمستشفى وادى النيل بالقاهرة ، ثم قام بـتأسيس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس عام 2008.
- كان المتيني أول من قام بعملية نقل كبد من متبرع حى وكذلك كان المتيني أول من قام بنقل مزدوج للكبد والكلى ، و قام بنشر العديد من الأبحاث فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية ، وترأس العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.
- كافح المتيني مع العديد من زملائه لوضع القوانين المنظمة لعمليات نقل الأعضاء بمصر ، و كان عضوًا باللجنة التى قامت بوضع القانون المنظم لنقل الأعضاء والذى تمت الموافقة عليه واقراره من مجلس الشعب فى مارس 2010.
- شارك المتيني كعضو باللجنة التى قامت بوضع اللوائح والمواصفات لتجهيزات البنية الفنية للترخيص لمراكز نقل الأعضاء. عضو اللجنة القومية لنقل الأعضاء ورئيس لجنة اخلاقيات المهنة باللجنة ، وكان عضوًا فى العديد من الجمعيات الإقليمية والدولية للجراحة العامة وجراحات نقل الأعضاء ، كما كان عضوًا مؤسسًا وسكرتيرًا للجمعية العربية لنقل الكبد.
- كان المتيني رئيسًا للجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد ، وعضوًا بالمجلس الإستشارى للرعاية الصحية بمؤسسة مصر للطيران فى الفترة من 2007 وحتى 2013 ، كما كان عضوا بالمجلس الإستشارى لشركة سيديكو للأدوية فى الفترة من 2009 وحتى 2012 ، و عضوًا بالمجلس الإستشارى لمستشفى عين شمس التخصصى وشركة وادى النيل للأدوية.
وتم تعينه عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس بدءا من 25 اغسطس 2015.