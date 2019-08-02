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رياضة

الإسماعيلي يفعل بند شراء دونجا من الزمالك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:59 م
صدى البلد
نور عادل
فعل مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بند الشراء فى عقد محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب ارتكاز الفريق وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة وفقا للعقد المبرم مع نادى الزمالك.

وقدم دونجا أداء مميزا بقميص الدراويش فى فترة الإعارة التى خاضها بالنصف الأخير من الموسم الماضى ونجح فى الانسجام بشكل سريع مع لاعبى الفريق.

ورحب جهاز الدراويش بشراء اللاعب باعتباره أحد العناصر المميزة فى مركزه ويتمتع بالخبرات الكبيرة وهو ما سيعود بالنفع على الفريق.

ووقع دونجا على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع محمد خلف، مدير التعاقدات والتسويق بالدراويش ومحمد محسن أبوجريشة عضو اللجنة الفنية.

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