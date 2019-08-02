جمالك يا مصر.. أحمد سعد يمارس هواية ركوب الخيل..شاهد

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها يمارس هواية ركوب الخيل، التي يعشقها ويمارسها دومًا.



وظهر أحمد سعد في الصورة على ظهر فرسه، الذي وثب بقدميه الأماميتين، ليطل على أحياء القاهرة من خلال احدى الهضاب، وعلق «سعد» قائلًا: «ما شاء الله ..علي الخيل العربي الأصيل.. وجمالك يا مصر».



وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد، "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".



وتصدر أحمد سعد، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع الماضية؛ بسبب حديثه عن خلافات مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.



