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رياضة

التدريب على التسديد والتحرك بـ مساحات في مران الإسماعيلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:39 م
صدى البلد
نور عادل
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى إطار مواجهات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الضغط العالى والتسديد بعيد المدى بجانب كيفية التحرك السريع فى المساحات الخالية.

التدريب شهد تواجد الثنائى باللاعبين الجدد أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا.

كما تطرق المران لخوض لاعبى الفريق بعض التدريبات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال التونسى أكرم إبراهيم علياوى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وظهر إصرار كل لاعب على تقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة المدير الفنى للتواجد فى المباريات بشكل أساسى.

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