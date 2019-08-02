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يصعب التعامل مع الأشجار.. خبير يكشف أبرز مشاكل زراعة المانجو العويس في مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:08 م
مانجو العويس
مانجو العويس
خالد محيي الدين
قال المهندس خالد الهجان، الخبير الزراعي، إن أصناف المانجو المصري الشهيرة والمتعارف عليها مثل العويس، تتقلص زراعتها بشكل كبير، نتيجة لقلة أنتاجيتها مقارنة بالمحاصيل الجديدة، حيث تصل إنتاجية الفدان الواحد لما يقارب الـ3 طن، علي خلاف المحاصيل الجديدة التي تصل إنتاجية الفدان لـ12 طن.

وأضاف "الهجان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك طلب كبير من السوق علي العويس والأنواع المصرية المشابهة رغم نقص إنتاجيتها، ما يمثل ارتفاع في اسعارها.

وتابع، أن الأنواع المصرية من المانجو كانت تحتاج لدراسات بحثية أكثر لتطويرها وزيادة منتجاتها لتنافس الأنواع الجديدة.

ولفت إلي أن شجر المانجو المصري مثل العويس كبير للغاية ما يصعب عملية التعامل معها من قبل بعض العمال والمزارعين، حيث تعد معضلة كبيرة أمامهم.

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