زميلة الأميرة ديانا تكشف السماح لها بدعوة 100 فرد فقط في زفافها

كشفت صحيفة ميرور، أن الأميرة ديانا في يوم عرسها سمح لها بدعوة 100 شخص فقط إلى زفافها من الأمير تشارلز.



وأفادت الصحيفة بأن هذه المناسبة الضخمة حضرها ألفا شخص لكن قائمة ضيوف العروس "ديانا" كانت ضئيلة للغاية مقارنة بقائمة العريس.



واوضحت الصحيفة أن القائمة ضمت الساسة والشخصيات المهمة والملوك من جميع أنحاء العالم ، لكن ديانا استخدمت دعواتها لإدراج صديقاتها وعائلتها وزملائها السابقين في حفل الزفاف.



كانت ماري روبرتسون الناشطة الحقوقية ، صاحبة عمل كتبته وصورته عن ديانا ، واحدة من قائمة الضيوف الملكية آنذاك.



وفي حديث ماري على التلفزيون البريطاني لأول مرة في الفيلم الوثائقي الجديد الخاص بالقناة 5 ، تحت اسم "تشارلز وديانا" : الحقيقة وراء زفافهما ، قالت: "علمنا لاحقًا أن ديانا لم يُسمح لها إلا بـ 100 دعوة من أصل 2000.