ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كدة باي لـ نوال الزغبي يتخطى 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:54 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سعيد فراج
حققت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، 5 ملايين و168 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

تقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

على صعيد آخر، تستعد نوال لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 اغسطس الجاري.

ترشيحاتنا

منة عرفة: أمي ترد على من ينتقد صوري بـ مواقع التواصل.. فيديو

حرقتها ونهشت جسدها.. هبة.. مأساة طفلة عذبتها زوجة أبيها بـ دمياط.. فيديو

أحمد فلوكس يستعرض سيارته الجديدة.. والجمهور: يا جامد

طريقة عمل بطاطس بانيه

حسام غالي ينشر صورا داخل المطار: تفتكروا كنت رايح فين

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور