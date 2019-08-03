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فن

سر ارتداء داليا مصطفى فستان زفاف جديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:19 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
وجهت الفنانة داليا مصطفى الشكر للمصمم ايمن لحموني على فستان زفافها الذي ارتدته بمسلسل قمر هادى والذى عرض بموسم دراما رمضان الماضى.

قمر هادى من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي.

وشارك فى بطولته أيضا محسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

وهو التعاون الثالث على التوالى بين النجم هانى سلامة مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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