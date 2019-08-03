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الأرصاد: الطقس مائل للحرارة بالوجه البحري وشمال الصعيد

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:52 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الطقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة لتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة بالقاهرة.

وأضافت «إيمان شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الطقس مائل للحرارة بالوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أن السواحل الشمالية من أفضل المناطق استمتاعا هذه الفترة.

وأشار وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن شهر أغسطس يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة لتصل الي 40 درجة نهارا و 80 درجة ليلا، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يمنحنا الشعور بالحرارة.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة علي المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة الشبورة او التواجد تحت اشعة الشمس المباشرة.


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