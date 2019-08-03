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منوعات

فيسبوك تغير رسميا أسماء واتساب وإنستجرام.. تعرف على التفاصيل

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:09 ص
فيسبوك
فيسبوك
آية جمعة
غيرت شركة فيسبوك المالكة لتطبيقي "واتساب" و"إنستجرام"، رسميا، اسم التطبيقين التابعين لها (واتساب - إنستجرام)، وذلك بهدف زيادة توحيد تطبيقات الشركة المطورة كخدمات استهلاكية منفصلة.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، ستظهر الأسماء الجديدة في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات أبل Apple و جوجل بلاي Google Play.

أما بالنسبة للشاشة الرئيسية لجهازك، فسيظل اسم كل واحد كما هو (الآن)، ولكن من المحتمل جدًا أن ترى From Facebook على الواجهة الرئيسية لكلا التطبيقين، وقد بدأت بالفعل الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين.

وتحولت الأسماء من واتساب إلى واتساب من فيسبوك (WhatsApp from Facebook)، ومن إنستجرام إلى إنستجرام من فيسبوك (Instagram from Facebook).

وكانت فيسبوك استحوذت على تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستجرام" في عام 2012، بينما استحوذت على أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم "واتساب" في عام 2014.

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