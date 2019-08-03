أرسنال بوابة كوتينيو للهروب من جحيم برشلونة

يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية "أن أرسنال يسعى للحصول على خدمات كوتينيو هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم".





وأضافت صحيفة "ميرور" أن إدارة الناديين، سيبدأن المفاوضات، غدا الأحد، عندما يواجه برشلونة نظيره أرسنال، في بطولة خوان جامبر الودية، على ملعب كامب نو.



