ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال بوابة كوتينيو للهروب من جحيم برشلونة

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:37 م
كوتينيو
كوتينيو
محمد السعيد
يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية "أن أرسنال يسعى للحصول على خدمات كوتينيو هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم".

وأضافت صحيفة "ميرور" أن إدارة الناديين، سيبدأن المفاوضات، غدا الأحد، عندما يواجه برشلونة نظيره أرسنال، في بطولة خوان جامبر الودية، على ملعب كامب نو.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة في شتاء 2018 قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 145 مليون يورو، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع البلوجرانا خلال موسم ونصف.

ترشيحاتنا

دعت لإقامة علاقة بين المقبلين على الزواج قبل الزفاف.. قصة سهى قيقانو المطالبة بحرق الفلسطينيين

شاهد.. لحظة اغتيال الناشط الفلسطيني الخميني في مخيم عين الحلوة بـ لبنان

إحالة المتهم بسرقة كابلات مترو الأنفاق وتعطيل حركة القطارات للجنايات

فضل صيام العشر من ذي الحجة.. سبب تسميتها عشر رغم أنها تسعة أيام

تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد

بمناسبة عيد الأضحى.. الزراعة تطرح لحوما وسلعا غذائية بتخفيضات 25%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي