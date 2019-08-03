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رياضة

3 لاعبين وحارس .. الأهلي يدعم الجونة بـ 4 من أبنائه

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، ومحمود الجزار لنادي الجونة لمدة موسم، بالإضافة إلى انتقال الحارس عمر رضوان بشكل نهائي.

جاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي لإتاحة الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المالي أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم بعض المراكز، وفقا لرؤية الجهاز الفني؛ استعدادا للموسم الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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