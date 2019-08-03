رئيس النيابة الإدارية: كافة مؤسسات الدولة تدعمنا لمكافحة الفساد.. صور

أكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، دعم كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للنيابة الإدارية، لتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل اختصاصات النيابة الإدارية كاملة نفاذًا للاستحقاق الدستوري.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار أحمد أبو دقة - مدير التفتيش، والمستشارة بدرية عبد اللطيف، والمستشار محمود الهجرسي أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.





صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام و المتحدث باسم النيابة الإدارية، وأكد أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات ووأنه من المخطط زيارة كافة النيابات بمحافظات مصر المختلفة والاستماع والتواصل مع أعضائها في القريب العاجل.



