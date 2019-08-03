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رياضة

تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:36 م
عامر حسين
عامر حسين
يسرى غازى
أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه تم الاتفاق على تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر غدا الاحد.

قال عامر حسين فى المؤتمر الصحفي:"نظرا لمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصرى فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لن يكون هناك راحة للفرق الأربعة".

وأضاف:" تم الاتفاق على عدم تحديد موعد قرعة الدورى الممتاز وتاجيلها إلى إشعار اخر لافتا إلى أن قرعة كأس مصر من دور الــ 16 ستكون مفتوحة".

وشدد على أن نهاية الموسم الجديد سيكون فى شهر يونيو القادم على أن يبدأ الموسم الذى يليه فى أغسطس 2020.

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تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز

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