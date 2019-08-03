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مأذون شرعي: الخدمة الإلكترونية تقضي على الأخطاء وتكشف تعدد الأزواج

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ َمحمد أنور َمهنا المأذون الشرعي لمنطقة بورفؤاد في محافظة بورسعيد: إن المحافظة تم اختيارها لتطبيق 18 خدمة مميكنة فيها ومن ضمنها المأذون الإلكتروني. 

وأضاف مهنا لـ"صدى البلد"، أن المأذون الإلكتروني يقضي على أكبر مشكلة تواجه المأذونين وهي الأخطاء مرحبا في كتابة البيانات واكتشاف حالات زواج القاصرات وتعدد الزوجات. 

وأشار إلى أنه بمجرد إدخال الرقم القومي للزوج والزوجة يظهر بيانات كل منهما سواء الخالة الزوجية أن كان هناك لهما تجربة سابقة في الزواج، وكذلك سن الزوجة لاكتشاف حالات زواج القاصرات. 

وتابع :يتم اخذ بصمة اليكترونية علي وثائق الزواج وإرسال هذه البيانات إلى القلم الشرعي بمحكمة الأسرة لطباعة هذه البيانات واعتماد الوثيقة بعد طباعتها منوها أن الوثيقة تخرج للنور ثاني يوم عقد الزواج مباشرة.

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