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رياضة

عامر حسين يكشف عن موعد عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:57 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك 118
يسري غازي
كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن موعد اتخاذ العقوبات الخاصة بمباراة القمة رقم 118 بين الأهلي والزمالك.

كان الأهلي توج بلقب الدورى المحلي رقم 41 بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول.

قال عامر حسين في مؤتمر صحفى عقده اليوم سوف تتخذ العقوبات اللازمة حيال اى مخالفات صدرت فى مباراة القمة عقب الاطلاع على تقارير الحكام ومراقب المباراة.

وأشار إلى أن الدورى الجديد سوف يشهد تغييرات فى موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك بحيث يتم تفادي النظام السابق بإقامة المباراة فى آخر الدورين الأول والثاني بالدوري المحلي.

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