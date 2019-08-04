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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة في كفر العمار بـ طوخ

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صحة القليوبية تنظم
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة للكشف
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) إضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف الطباخ لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية بدأ فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية الشاملة خلال شهر اغسطس الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة.

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