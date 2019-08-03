إيه القمر ده.. إطلالة مثيرة لـ ريهام أيمن داخل حمام السباحة.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "



وظهرة ريهام ايمن وهى داخل حمام السباحة



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



ايه القمر ده ــ حلوى اوى ـ ابداع ـ الصورة تجنن

ويذكر ان من أبرز أعمال ريهام ايمن مسلسل "حكايات بنات"، و"حبيب الروح " .

