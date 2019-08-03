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فن

إيه القمر ده.. إطلالة مثيرة لـ ريهام أيمن داخل حمام السباحة.. شاهد

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:25 م
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "

وظهرة ريهام ايمن وهى داخل حمام السباحة

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه القمر ده ــ حلوى اوى ـ ابداع ـ الصورة تجنن
ويذكر ان من أبرز أعمال ريهام ايمن مسلسل "حكايات بنات"، و"حبيب الروح " .

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