تمثيلية أم حادث .. فيديو يحير رواد تويتر في السعودية

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تويتر في السعودية أثار جدلا واسعا بين الرواد هل هو حادث أن تمثيلية غرضها السرقة .
بدأ المقطع بشخصين في عراك دامي بالسلاح و تبادلا اللكمات بطريقة عنيفة إلا أنه حدث شئ غريب بقعد ذلك توقف عنده الرواد .
ظهر أحدهم ليفض الاشتباك بين هؤلاء الرجال وفجأة قفز الرجلين المتعاركين لسيارة الشخص الثالث وفروا هاربين بسرعة .
ذلك المشهد الذي وضع علامات إستفهام كثيرة بين المتابعين متسائلين هي هي تمثيلية لسرقة ذلك الرجل الشهم الذي توقف ليصلح بينهما أم أنهما تعاركا .
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بدأ المقطع بشخصين في عراك دامي بالسلاح و تبادلا اللكمات بطريقة عنيفة إلا أنه حدث شئ غريب بقعد ذلك توقف عنده الرواد .
ظهر أحدهم ليفض الاشتباك بين هؤلاء الرجال وفجأة قفز الرجلين المتعاركين لسيارة الشخص الثالث وفروا هاربين بسرعة .
ذلك المشهد الذي وضع علامات إستفهام كثيرة بين المتابعين متسائلين هي هي تمثيلية لسرقة ذلك الرجل الشهم الذي توقف ليصلح بينهما أم أنهما تعاركا .
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ووش السالفة ؟@KSA24 pic.twitter.com/4es0ghL405— مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) August 2, 2019