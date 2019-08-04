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منوعات

تمثيلية أم حادث .. فيديو يحير رواد تويتر في السعودية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:01 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تويتر في السعودية أثار جدلا واسعا بين الرواد هل هو حادث أن تمثيلية غرضها السرقة .

بدأ المقطع بشخصين في عراك دامي بالسلاح و تبادلا اللكمات بطريقة عنيفة إلا أنه حدث شئ غريب بقعد ذلك توقف عنده الرواد .

ظهر أحدهم ليفض الاشتباك بين هؤلاء الرجال وفجأة قفز الرجلين المتعاركين لسيارة الشخص الثالث وفروا هاربين بسرعة .

ذلك المشهد الذي وضع علامات إستفهام كثيرة بين المتابعين متسائلين هي هي تمثيلية لسرقة ذلك الرجل الشهم الذي توقف ليصلح بينهما أم أنهما تعاركا .


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ووش السالفة ؟@KSA24 pic.twitter.com/4es0ghL405

— مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) August 2, 2019

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