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حوادث

بسبب فلوس.. أول قرار من النيابة ضد حبس قاتل ابن خالته في مشاجرة بشبرا الخيمة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:56 ص
سلاح ابيض
سلاح ابيض
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بحبس المتهم بقتل نجل خالته بسبب مبلغ مالى 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "خالد. ا" 49 عاما حداد مسلح بوفاة نجلة "عبدالرحمن" البالغ من العمر 16 عاما حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم بصحبة والدته المنفصل عنها متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى بسبب مشاجرة بينه وبين نجل خالته "أحمد. م" 17 سنة عاطل، بسبب وجود خلاف مالي بينهما، تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته المشار إليها.

وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وبالفحص تبين صحة ما قرره المبلغ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "سكين ذات نصل خشبي"، وتولت النيابة التحقيق.

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