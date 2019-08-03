السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا.. ولقاء مرتقب خلال قمة السبعة الكبار

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.



ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.



واكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.



وعبر بوريس جونسون عن تطلعه للقاء للرئيس علي هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.