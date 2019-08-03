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رياضة

بـ قبعة الساحر.. كهربا يوجه رسالة إلى نادى الزمالك

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:39 م
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد بدران
نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمود كهربا خلال الصورة بملابس الساحر في السيرك وعلق قائلا: "اكثر لاعب شارك في الاهداف 11 اسيست 11 هدفا ، الحمد لله دائما وابدا والقادم افضل ان شاء الله". 

وانضم محمود كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي، بعدما أكد أنه تم فسخ التعاقد مع الزمالك.

وحدث خلاف قوي بين الطرفين، بسبب تأكيد مسؤولي الزمالك أن عقد اللاعب سليم تماما، وتم تسجيله في اتحاد الكرة.

بـ قبعة الساحر.. كهربا يوجه رسالة إلى نادى الزمالك

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بـ قبعة الساحر.. كهربا يوجه رسالة إلى نادى الزمالك

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