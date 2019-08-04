حركة تنقلات ضباط الشرطة بالمحافظات.. تفاصيل الحركة الداخلية في الشرقية وسوهاج والغربية ودمياط.. وتنقلات محدودة بـ المنوفية

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة تغييرات ضباط المباحث الداخلية بالمحافظة، والتي شملت عددًا من الضباط.





وبعد اعتماد الحركة أصبح الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث مركز الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لقسم ثان، والرئد محمد ثروت لمباحث أبوكبير، والرائد رمزي أبوزيد لرئاسة قسم تكنولوجيا المعلومات.. أما الرائد أحمد بنديري، فأصبح رئيسًا لمباحث مركز مشتول السوق.





وتضمنت حركة تغييرات ضباط المباحث الداخلية بمحافظة الشرقية الرائد أحمد الخولي رئيسًا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، وتولي الرائد أحمد شويخ رئيسًا لمباحث قسم القرين، والرائد أحمد غالب لمركز الإبراهيمية.





واعتمدت الحركة المقدم رائد ربيع رئيسًا لفرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية، واعتماد المقدم محمود مرسي، مأمورًا لمركز منيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمور الإبراهيمية، والعميد عصام هلال مأمور بلبيس، العقيد محمد العادلي مدير الحماية المدينة، العقيد عمرو مندور مأمور لمركز أبوحماد، الملازم أول محمد مناع معاون مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاون مباحث مركز الزقازيق.

وجددت الحركة الثقة في كل من المقدم حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول، والرائد محمد النادي رئيس مباحث قسم فاقوس، والرائد إسلام عواد رئيس مباحث بلبيس، والرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح، والرائد محمود كمال رئيس مباحث الحسينية، والرائد أحمد سليم رئيس مباحث صان الحجر.





وفي المنوفية أصدر اللواء محمد ناجى أباظة، مدير الأمن، حركة تنقلات داخلية، شملت تعيين العميد محمد جلال مأمورا لمركز قويسنا.





كما تم نقل العميد يوسف فخير مأمورا لقسم منوف، والعميد خالد خربوش مأمورا لمركز منوف.





وضمت الحركة تعيين العميد حسن النشال مأمورا لقسم سرس الليان، والعميد محمد على مأمورا لمركز أشمون، والعميد أمجد سيدراك مأمورا لقسم شبين الكوم، والعميد أشرف شاهين مأمورا لمركز شبين الكوم.





كما تم نقل النقيب احمد كامل من قائد تامين مركز الخدمات بمدينة السادات الي مدير لمكتب اللواء أسامة سعودى حكمدار مديرية أمن المنوفية، لقطاع السادات، ومنوف، والباجور، وأشمون.





واعتمد اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية أمس السبت، حركة تنقلات وترقيات ضباط الداخلية بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.





وضمت حركة التنقلات: العقيد محمد عتمان مديرا لمباحث تموين الغربية والعقيد محمد شبل مأمورا لمركز زفتى والمقدم احمد الخولى مأمور مركز زفتى والمقدم محمد نصحي وكيل أدارة مباحث التموين.





وتم أيضا اعتماد النقيب سيف الحفناوى معاون مباحث مركز زفتى والرائد محمد سرحان والرائد امين طلعت والملازم اول واحمد نبيل معاونى مباحث مركز زفتى.





كما تم تكليف المقدم احمد البربرى بمنصب نائب مأمور السنطة والمقدم ايمن مكاوى نائب مأمور مركز طنطا ورائد رامى عطيه رئيس مرور سمنود والنقيب حسام قطامش _النقيب محمد ابوسدره معاونى مباحث مركز السنطة والنقيب احمد الديب رئيس مباحث مرور زفتى والسنطة والعقيد على ابوزهره مفتش مركز طنطا وقطور والمقدم محمود ابو المكارم رئيس مباحث مرور المحلة وسمنود والمقدم محمد البناوى وكيل مرور المحلة والرائد هشام هدية مرور المحلة ونقيب مدحت على رئيس الحماية المدنية بزفتى وملازم اول وليد سلطان معاون مباحث قسم زفتى وملازم اول اسامه المشد معاون مباحث قسم زفتى.





وتضمنت الملازم اول سامي العيسوي معاون مباحث ثان طنطا والرائد هادي جميل سالم رئيسا لمباحث مركز كفر الزيات والمقدم محمود العرنوسي رئيسا لمباحث مركز زفتي والرائد يوسف الجندي رئيسا لمباحث أول طنطا والرائد أحمد عادل الهرميل مفتش المنطقة المركزية والنقيب مصطفي الهرميل رئيس وحده مباحث تموين كفر الزيات وبسيون والمقدم محمد الجمل مفتش مباحث زفتى والسنطة والرائد محمد عيسوي رئيسا مباحث مجمع المحاكم بالمحلة والرائد أحمد رمزى رئيسا لمباحث قسم زفتى والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث قسم زفتى والملازم اول احمد الدهراوى معاون مباحث قسم زفتى والرائد أحمد الحجار رئيسا لمباحث ثان طنطا والعقيد وليد توفيق مأمور مركز قطور والعقيد محمود الجيار رئيسا لمباحث لقسم المرور.





وكذلك الرائد محمد عيسوي رئيسا مباحث مجمع المحاكم بالمحلة والمقدم شوقى منصور نائب مأمور قسم زفتى والمقدم مصطفى النمس مرافق المحلة والمقدم احمد الصباحي وكيل فرع البحث بالسنطة وزفتي والرائد مازن نجا رئيسا لمباحث مركز بسيون والعقيد محمد سمير رئيسا لمباحث المخدرات والرائد محمد الدهراوي رئيسا لمباحث مركز السنطة والمقدم باهر حبيب رئيس قسم مرور زفتي والنقيب سمير بحيري معاون مباحث أول طنطا والنقيب عبد الغني سليه معاون مباحث كفر الزيات والنقيب كريم سلامة معاون مباحث مركز طنطا والنقيب محمد خطاب معاون مباحث مركز قطور والملازم اول محمد الجيزاوي معاون مباحث بتأمين الطرق والرائد محمد نصر رئيسا لمباحث أول المحلة والرائد محمود رسلان رئيسا لقسم سرقة السيارات والرائد احمد الهيتمي رئيس قسم المصنفات والرائد محمد النحراوي رئيسا لمباحث قطور والرائد عبدالعزيز الهيتمي إدارة البحث الجنائي والرائد محمد ابو الخير مرافق زفتى والنقيب محمد السودانى والنقيب محمد الامام مرور زفتى والنقيب حسين خليل رئيس قسم مكافحة الهجرة الغير شرعيه والنقيب شادي شبل وحدة قسم ثالث المحلة والملازم اول احمد الدهراوي معاون مباحث اول طنطا.





وفي سوهاج اعتمد اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام المديرية المختلفة والقطاعات.





وكشفت الحركة التى أعدها العميد عبد الحميد أبو موسين مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسوهاج عن تعيين كل من:





- الرائد محمد عبدالصبور مفتش مباحث الشمال

- المقدم محمد سليمان العمدة مفتش مباحث الشمال

- العقيد احمد شوقي رئيس فرع الجنوب

- العميد احمد عزيز رئيس فرع الشمال

- المقدم ابراهيم الشحات مفتش مباحث جرجا

- الرائد كريم علام رئيس مباحث ساقلتة

- النقيب محمد شلبي من مباحث الكوثر الى مباحث قسم جرجا

- الرائد اسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول

- الرائد احمد تعليب رئيس مباحث البلينا

- النقيب احمد العمدة معاون اول مباحث مركز طهطا من مباحث دار السلام

- الرائد احمد العزازى رئيس مباحث الأموال العامة

- النقيب احمد المحرزي مباحث المرور

- الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث العسيرات

- النقيب ناصر طه الأموال العامة

- الرائد احمد عبدالرؤف رئيس مباحث طما

- الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المراغة

- الرائد احمد رشاد معاون اول مباحث طما

- الرائد حسام طاهر قسم اول اسيوط

- الرائد احمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا

- الرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز جرجا

- الرائد طارق ابوسديرة رئيس مباحث اخميم

- النقيب محمد جمال ابراهيم من مركز سوهاج الى مركز

- الرائد احمد صلاح رئيس مباحث جهينة للتهرب الضريبي

- النقيب محمد الزهري معاون مباحث ساقلتة

- الرائد احمد المشنب ادارة البحث الجنائي

- الرائد محمد كمال رئيس مباحث مركز طهطا

- الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث جهينة





كما اعتمد اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية وتضمنت العميد محسن نجيب مأمور لقسم ثان شرطة دمياط، والعميد أحمد الشلتاوي مأمور لمركز شرطة الزرقا، والعميد أيمن إسماعيل مأمور لمركز شرطة فارسكور، والعقيد أشرف مجدي مأمور قسم شرطة السرو، والعقيد توفيق عمر مدير إدارة شرطة النجدة، ومقدم محمد البلتاجي مدير إدارة تصاريح العمل، ومقدم هيثم الجنيدي مأمور لقسم شرطة دمياط الجديدة.





واعتمد مدير الأمن حركة تنقلات ضباط إدارة البحث الجنائي بعد أن اعتمدها اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي وتضمنت عقيد هشام رشاد رئيس المباحث الجنائية، العقيد عماد معوض رئيس قسم التحريات، المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز دمياط، المقدم محمد سمير رئيس مباحث قسم أول دمياط، المقدم محمد المهدي رئيس مباحث قوات الأمن، الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين، الرائد رامي جلال رئيس قسم الأحداث، الرائد محمد يحي رئيس قسم المعلومات، الرائد كريم الشهاوي رئيس مباحث رأس البر، والرائد خالد حسونة رئيس مباحث المرور، والرائد محمود المنصوري رئيس مباحث المرافق.





وتم الإبقاء على العميد حسام صلاح مأمور لمركز شرطة كفر سعد والعقيد حاتم متولي مامور مركز شرطة دمياط والعقيد عمرو الفداوي مأمور لقسم شرطة رأس البر العقيد ايهاب خيري مأمور لمركز كفر البطيخ.



