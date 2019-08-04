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رياضة

خالد الغندور يتعرض لموقف محرج.. ويرد: اللي اتصور معايا مش محترم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:33 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعرض خالد الغندور لاعب الزمالك السابق لموقف محرج بعدما قام اثنان من جماهير الأهلي بترديد كلمة عن نادي الزمالك أمامه في فيديو تم تصويره معه.

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل للغندور وكان رد فعله موجه عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور ردًا على هذا الفيديو :" الواحد هيفضل طول الوقت يحترم الناس واللي يغلط فيك هقول ربنا يهدي وأي بني آدم عايز يتصور معايا بقول حاضر عشان ده المفروض انك تقدر الناس وتحترمهم لكن أنه يطلع مش محترم ده مشكلته.
خالد الغندور يتعرض لموقف محرج.. ويرد: اللي اتصور معايا مش محترم

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