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أخبار البلد

أحداث السوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة إلى الزمالك.. وخالد مرتجى برفقة راغب علامة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
مصطفى كرم
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا.

بـ قبعة الساحر.. كهربا يوجه رسالة إلى نادى الزمالك

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

شريف عبد الفضيل يودع محمد نجيب بعد انضمامه لـ الجونة

وجه شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لـ محمد نجيب نجم الأهلى المنضم حديثا لـ فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنجى على تنشر صورة نادرة لها برفقة يوسف شاهين وهنيدى.

نشرت الإعلامية انجى على صورة نادرة لها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، بصحبة المخرج يوسف شاهين، والفنان محمد هنيدي

حديث الذكريات: خالد مرتجى برفقة راغب علامة..

شارك خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تعبنا يا دنيا من التخبيط.. ريهام سعيد تنشر فيديو لأغنية لـ محمد فؤاد.

شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها فيديو عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".الفيديو عبارة عن مقطع من اغنية للفنان محمد فؤاد "سقف بيوتنا".

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