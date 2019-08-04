يقصي بايرن ميونخ .. دورتموند يتوج بالسوبر الألماني للمرة السادسة .. ملخص المباراة والأهداف

توج فريق بوروسيا دورتموند بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيغنال أيدونا بارك.



وافتتح بوروسيا التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق ألكاسير عقب تلقيه تمريرة رائعة سددها بقوة لتسكن الشباك على الفور.



جاء الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند فى الدقيقة 68 عن طريق سانشو بعد تلقيه تمريرة سحرية قبل وسط الملعب لينفرد بسرعته نحو مرمى بايرن وسددها بإتقان لتمر بين ساقي مانويل نوير .



وبهذا الفوز يتوج بوروسيا دورتموند بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه.