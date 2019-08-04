الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاحد 4 - 8 - 2019 | فيديو

سعر

سعر

سعر

سعر





استقرالاحد 4 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنوأسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 4 – 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:: بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه.اليورو: بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه.الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه.الين اليابانى: بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه.الفرنك السويسري: بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه