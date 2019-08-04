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الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاحد 4 - 8 - 2019 | فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:59 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مي محمد
استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاحد 4 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 4 – 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه.
سعر  اليورو: بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه

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