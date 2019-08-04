قبل مواجهة كأس الدرع الخيرية.. شاهد جميع أهداف محمد صلاح في مانشستر سيتي

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.



ويدخل محمد صلاح المباراة طامحا في حصد ثاني ألقابه مع الريدز، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام.



وخاض محمد صلاح 5 مباريات رسمية مانشستر سيتي بقميص ليفربول صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفا، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وهزم في أخرى.



ويخوض ليفربول مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف بطل الدوري الإنجليزي، بينما يلعب مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس.

