ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة كأس الدرع الخيرية.. شاهد جميع أهداف محمد صلاح في مانشستر سيتي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:14 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.

ويدخل محمد صلاح المباراة طامحا في حصد ثاني ألقابه مع الريدز، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام.

وخاض محمد صلاح 5 مباريات رسمية مانشستر سيتي بقميص ليفربول صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفا، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وهزم في أخرى.

ويخوض ليفربول مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف بطل الدوري الإنجليزي، بينما يلعب مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس.

ترشيحاتنا

حذرهم من إطلاق النار.. طفل يقدم مشهدا بطوليا في مذبحة تكساس

شاهد أول فيديو مسرب لهاتف سامسونج جلاكسي نوت 10

أول رد فعل من ترامب بعد القبض على منفذ مذبحة تكساس

أهم الأخبار.. التموين تحذف غير المستحقين للدعم.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. التفاصيل الكاملة لمذبحة تكساس ورد فعل ترامب

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تحذيرات من حدوث كارثة بشرية.. فى عالم متغير مناخيا أغسطس 2019 الأشد حرارة

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وليفربول .. التشكيل المتوقع للفريقين لحصد الدرع الخيرية

3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك.. وأمير مرتضى يحسم القرار في فرنسا

فكري صالح يختار الحارس الأفضل.. ويوضح رأيه في تولي الحضري تدريب حراس المنتخب

رقم جديد لـ أوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قميصه المفضل في الزمالك

تعليمات صارمة.. الحفاظ على الاستادات لاستضافة المباريات المحلية بنفس مستوى البطولة الأفريقية

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

مان سيتي وليفربول ..محمد صلاح في مهمة البحث عن اللقب الثاني بالدرع الخيرية

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة