إغلاق مخبزين بجمصة لعدم وجود ترخيص

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارا بغلق مخبزين بمدينة جمصة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات.



وشدد "شاروبيم" على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.



وجاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الذي أشار إلى وجود دورة مياه تفتح مباشرة على صالة التشغيل بما يمثل خطرا داهما، كما يوجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحرير عدد من المحاضر للمديرين المسئولين والعمال.