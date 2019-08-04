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مصادر: الأطراف السودانية توقع الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:24 م
صدى البلد
على صالح
قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأحد إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على الإعلان في وقت لاحق اليوم الأحد بعد الاتفاق بشأنه أمس السبت.

وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

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