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فن

خيال مآتة.. أحمد حلمي يكشف عن أول برومو لفيلمه الجديد.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:40 م
صدى البلد
منار نور
كشف الفنان أحمد حلمى عن أول برومو دعائى لفيلمه الجديد "خيال مآتة" وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

ويظهر أحمد حلمى فى البرومو فى شخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.

وجاء فى مقطع الفيديو فيلمه المقرر عرضه فى عيد الأضحى وعلق عليه قائلاً: "برومو فيلم "خيال مآتة" العيد الكبير 2019 أتمني من كل قلبي إنه يعجبكوا - يارب ". 

فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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