ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن قمح ورخاما وأسمنت أبيض

اعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة WADI SUDR التي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 216 مترا، والغاطس 12 مترا، وذلك لتفريغ 57000 طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.





كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.





كما استقبل الميناء أيضا السفينة SOMAYA .J التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 81 مترا والغاطس 6 أمتار ، وذلك لشحن 3200 طن أسمنت أبيض من الميناء.



