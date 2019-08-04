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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ كريم عبد العزيز .. والجمهور: كدة انت روش

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:34 م
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر كريم عبد العزيز على أحد الشواطئ يرتدى نظارة شمس ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.

وجاءت التعليقات كالتالى : _ " الزيبق يا استاد " ، " كدة انت روش " ، " منور الزيبق منضرين على نار الجزء الثاني يباشا " ، "الزئبق الجزء الثاني.

واتفق كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز على تقديم عمل سينمائي يجمع بينهما تحت عنوان "1919"، ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل شركة سينرجى.

والعمل يجمع لأول مرة بين النجمين سينمائيا، حيث ظهرا سويا فى عمل إعلاني تابع لشركة اتصالات وتم عرضه فى رمضان قبل الماضى.

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