بـ نصف وجه.. أحدث ظهور لـ محمد الشرنوبى .. والجمهور: عايم فى بحر الغدر

نشر محمد الشرنوبى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر محمد الشرنوبى فى الصورة داخل حمام السباحة، بنصف وجه فقط فى الصورة، ونالت الصورة إعجاب متابعى محمد الشرنوبى.



وجاءت التلعيقات كالتالى: " العشق "، " عايم فى بحر الغدر ".



وأحيا الفنان محمد الشرنوبى، حفل ختام المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأغنية "تحيا مصر"، بمشاركة عدد من الفنانين، وفتاة كفيفة تشاركهم فى الغناء، مع تقديم عدد من العروض الغنائية.

