جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .



ومن المقرر أن يلعب الأهلى وبيراميدز يوم 17 أغسطس الجارى بملعب برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إطار لقاءات دور الـ 16 .



ويلتقى الزمالك مع المقاصة يوم 28 أغسطس فى تمام الساعة التاسعة والنصف بملعب السلام فى إطار لقاءات دور الـ 8 .



ويلتقى الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس بملعب برج العرب .



وجاء جدول لجنة المسابقات لمباريات كأس مصر كالأتى :" مستند "





