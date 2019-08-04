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رياضة

جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:32 م
الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .

ومن المقرر أن يلعب الأهلى وبيراميدز يوم 17 أغسطس الجارى بملعب برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إطار لقاءات دور الـ 16 .

ويلتقى الزمالك مع المقاصة يوم 28 أغسطس فى تمام الساعة التاسعة والنصف بملعب السلام فى إطار لقاءات دور الـ 8 .

ويلتقى الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس بملعب برج العرب .

وجاء جدول لجنة المسابقات لمباريات كأس مصر كالأتى :" مستند "


جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة
جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة

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