ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية بمنية النصر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:58 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
همت الحسينى
لقى طالب مصرعه متأثرا باصابته فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول يوسف محمد محمد محمد أباظة 17 عاما ومقيم قرية الاتحاد التابعة لمركز دكرنس مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وبسؤال شقيق المتوفى عبد الله 21 عاما طالب قرر انه كان يستقل دراجة بخارية واثناء سيره انقلب به وقع على رأسه مما ادى الى حدوث اصابته التى ادت الى وفاته وبسؤال عم المتوفى قرر نفس الاقوال ورود تقرير مفتش الصحه يفيد ان الوفاه بسبب حادث طريق ولا يوجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3683 لسنة 2019 ادارى منية النصر وأخطرت النيابة بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص فى انقلاب جرار زراعى بمصرف منية النصر

إصابة طالب فى حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بمنية النصر

مصرع مجند متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجة بخارية بأتوبيس بمنية النصر

تصفية الخلافات داخل قاعة الفرح بالغربية تتسبب في مقتل شاب في حفل زفاف طعنا بـ خنجر.. ومصرع موظف تحت عجلات سيارة إحدى الجامعات الخاصة في بني سويف

مصرع شقيقين وإصابة آخر في تصادم بالدقهلية

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع شقيقين وإصابة آخر في تصادم بالدقهلية.. وسباق للدراجات النارية يتسبب فى مصرع شخصين وإصابة 3 بدمياط

ترشيحاتنا

أزمة دولية والسبب نحلة.. هربت من تركيا فحكمت بريطانيا عليها بالإعدام

رد فعل المنتخب الأوليمبي عن إمكانية تصعيده بديلا عن الأول

موعد مباراتي الزمالك وبطل الصومال في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

لو اتحذفت من التموين.. فرصة أخيرة للعودة بهذه الطريقة

محمد كريم.. حكاية ممثل قفز من أحلام مؤجلة ودكان شحاتة إلى Hollywood

وكيل رامون دياز يفجر مفاجأة بشأن قرب توليه قيادة الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا تفاجئ جمهورها بـ لون شعر جديد.. صور

مكتبة حسن كامى.. حكاية 86 كتابا ومخطوطة نادرة عادت إلى الثقافة.. صور

بعد طلاقها من أحمد فلوكس.. شاهد أول ظهور لـ هنا شيحة