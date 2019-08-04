مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية بمنية النصر

لقى طالب مصرعه متأثرا باصابته فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنية النصر.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول يوسف محمد محمد محمد أباظة 17 عاما ومقيم قرية الاتحاد التابعة لمركز دكرنس مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.



وبسؤال شقيق المتوفى عبد الله 21 عاما طالب قرر انه كان يستقل دراجة بخارية واثناء سيره انقلب به وقع على رأسه مما ادى الى حدوث اصابته التى ادت الى وفاته وبسؤال عم المتوفى قرر نفس الاقوال ورود تقرير مفتش الصحه يفيد ان الوفاه بسبب حادث طريق ولا يوجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3683 لسنة 2019 ادارى منية النصر وأخطرت النيابة بالواقعة.