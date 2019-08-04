بالفيديو.. لحظة تتويج مانشستر سيتي بـ كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول

حصد فريق مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته بـ ليفربول على أرضه ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية وفاز بها السيتيزنز.





أحرز هدف التعادل الكاميرونى ماتيب فى الدقيقة 78، وكان مانشستر سيتى قد تقدم فى الدقيقة 12 عن طريق رحيم ستيرلينج، في المباراة التي إنتهت بهدف لمثله.





وخاض مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطلًا للدوري الإنجليزي والكأس، بينما يلعب ليفربول اللقاء باعتباره وصيف البريميرليج.





وكان ليفربول احتل المركز الثانى فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 97 نقطة خلف مانشستر سيتي "البطل" بفارق نقطة واحدة.